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12:40, 24 октября 2019 333
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В Рязани массово отключили холодную воду 1

В Рязани массово отключили холодную воду

Утром в четверг, 24 октября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Забайкальская, дома 14-а, 16;
  • улица Подгорная, дома 3,4, 5, 15, 15-б, 17, 21, 31, 33, 33-а;
  • улица Щедрина, дом 4;
  • проезд Щедрина, дома 8-а, 13, 15, 12, 14 (школа №8), 16, 18 (Рюминский лицей), 20 (школа Гармония);
  • улица Вознесенская, дома 3, 9, 18, 38, 40, 42, 44 (школа №23);
  • улица Свободы, дома 3, 4, 29, 11, 13, дома 14-16, дома 18-20;
  • улица Фурманова;
  • улица Телевизионная, дом 7 корпус 1;
  • улица Трудовая, дома 8, 8 корпус 1, 10.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 11 корпус 1 по улице Великанова и в доме 4 по улице Карла Маркса.


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