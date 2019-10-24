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Утром в четверг, 24 октября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до окончания работ воды не будет в доме 11 корпус 1 по улице Великанова и в доме 4 по улице Карла Маркса.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.