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17:42, 24 октября 2019 174
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В Рязани криптобиокабина начнет выдавать новые загранпаспорта

В Рязани криптобиокабина начнет выдавать новые загранпаспорта

В Рязани криптобиокабина начнет выдавать новые загранпаспорта. Об этом в четверг, 24 октября, в ходе публичного отчета и.о. министра промышленности и экономического развития Андрей Ворфоломеев.

По его словам, новая техника появится в МФЦ на улице Каширина в 2020 году. Ворфоломеев отметил, что криптобиокабина позволит получать новые загранпаспорта без предварительной записи.

Отметим, что криптобиокабина — это кабина с цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения, сканером отпечатков пальцев, сканером документов, считывателем штрихкодов и данных с паспортов.


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