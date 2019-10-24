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19:05, 24 октября 2019 112
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В России начнут штрафовать за недолив топлива

В России начнут штрафовать за недолив топлива

В России начнут штрафовать за недолив топлива. Соответствующие поправки планируют внести в обновленный Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА Новости.

Ожидается, что изменения вступят в силу с начала 2021 года.

Представитель Минпромторга уточнил, что размер штрафа будет зависеть от выручки АЗС за предыдущий год.


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