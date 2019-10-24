Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:14, 24 октября 2019 194
 0    0

В пятницу в Рязанской области ожидается до +15 градусов

В пятницу в Рязанской области ожидается до +15 градусов

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В пятницу, 25 октября, в Рязанской области ожидается до +15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +10, +15 градусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 850
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 708
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 2
15:06, 22 октября 2019 1 594
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
13:20, 18 октября 2019 2 629
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:21, 22 октября 2019 1 908
Любимов ответил на критику Варламова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум