В пятницу в Рязанской области ожидается до +15 градусов

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В пятницу, 25 октября, в Рязанской области ожидается до +15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +10, +15 градусов.
© RZN.info
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