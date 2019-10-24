В пятницу на двух улицах в центре Рязани запретят парковаться

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В пятницу, 25 октября, из-за военно-патриотической акции «Дни образовательных организаций ФСБ России» на улице Завражнова перекроют движение с 10:30 до 12:30. Об этом сообщил
Из-за перекрытия мэрия попросила водителей не парковаться:
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.