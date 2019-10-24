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13:25, 24 октября 2019 105
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В Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика

В Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика

В Карелии цирковой медведь набросился на дрессировщика. Видео опубликовали во «ВКонтакте».

Цирк выступал в городе Олонец. На ролике видно, как животное выполняло номер с тележкой. Медвель внезапно напал на стоявшего рядом дрессировщика. Другой мужчина начал бить зверя ногами, после этого он применил электрический шокер.

По данным РИА Новости, дрессировщик остался жив.


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