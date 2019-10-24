В Горроще пенсионер на «Гранте» сбил девочку

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 23 октября, в Горроще произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 12:30 на регулируемом перекрестке около дома №6 по улице Весенней 76-летний рязанец на Lada Granta сбил 11-летнюю девочку.
Школьница получила травмы, ей оказали медпомощь.
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