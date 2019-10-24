Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:27, 24 октября 2019 282
 0    0

Сорокина осмотрела ремонт центральной городской библиотеки

Сорокина осмотрела ремонт центральной городской библиотеки

Фото: Администрация Рязани

Глава горадминистрации Елена Сорокина осмотрела ремонт библиотеки имени С.А.Есенина. Об этом сообщил сайт мэрии.

В здании сделали ремонт кровли, начали отделку входной системы и фасада здания, менять стеклопакеты.

Также в библиотеке ремонтируют систему вентиляции, делают косметический и капитальный ремонт помещений библиотеки.

По словам Ларисы Крохалевой, ремонт планируют завершить к концу ноября.

«Мы запланировали открытие библиотеки в начале декабря в рамках проекта „Рязань — Новогодняя столица 2020“, разработав тематические мероприятия, которые гармонично впишутся в концепцию праздника», — отметила она.

Также в здании планируют перепланировать внутренние помещения. Руководитель учреждения отметил, что теперь учреждение будет работать по новым стандартам и станет центром притяжения горожан.

Крохалева предложила главе мэрии благоустроить территорию перед зданием библиотеки.

Она подчеркнула, что обсудила этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, которые готовы приобрести посадочный материал.

Сорокина отметила, что это отличная инициатива.

«После реконструкции и ремонта, учреждение станет библиотекой новой формации, настоящим социально-культурным центром города. Это огромная и тяжелая работа, но Вы обязательно справитесь со всеми задачами», — сказала глава администрации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 779
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 4 606
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 2
15:06, 22 октября 2019 1 544
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 4
13:20, 18 октября 2019 2 586
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:21, 22 октября 2019 1 781
Любимов ответил на критику Варламова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум