Сорокина осмотрела ремонт центральной городской библиотеки

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Фото: Администрация Рязани
Глава горадминистрации Елена Сорокина осмотрела ремонт библиотеки имени С.А.Есенина. Об этом сообщил
В здании сделали ремонт кровли, начали отделку входной системы и фасада здания, менять стеклопакеты.
Также в библиотеке ремонтируют систему вентиляции, делают косметический и капитальный ремонт помещений библиотеки.
По словам Ларисы Крохалевой, ремонт планируют завершить к концу ноября.
«Мы запланировали открытие библиотеки в начале декабря в рамках проекта „Рязань — Новогодняя столица 2020“, разработав тематические мероприятия, которые гармонично впишутся в концепцию праздника», — отметила она.
Также в здании планируют перепланировать внутренние помещения. Руководитель учреждения отметил, что теперь учреждение будет работать по новым стандартам и станет центром притяжения горожан.
Крохалева предложила главе мэрии благоустроить территорию перед зданием библиотеки.
Она подчеркнула, что обсудила этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, которые готовы приобрести посадочный материал.
Сорокина отметила, что это отличная инициатива.
«После реконструкции и ремонта, учреждение станет библиотекой новой формации, настоящим социально-культурным центром города. Это огромная и тяжелая работа, но Вы обязательно справитесь со всеми задачами», — сказала глава администрации.
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