СМИ сообщили о новой утечке данных Сбербанка

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В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка. Об этом пишет «
Сообщается, что продавец новой базы данных заявил, что речь идет о заемщиках с 2015 года до недавнего времени.
По данным «
В банке утечку опровергли.
Как отметил
В переписке с корреспондентом РБК продавец утверждал, что в базе больше 1 млн данных, из которых 80 тысяч — должники.
По данным РБК, в каждой записи есть ФИО, паспортные данные, номера телефонов, номер счета, сумма, срок кредита и задолженности, дата образования просрочки и последнего платежа. Лица обозначены как клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений.
«Часть фигурантов по номеру телефона, имени, отчеству и первой букве фамилии находятся в системе „Сбербанк.Онлайн“, но не все», -отметили в РБК. В Сбербанке отметили, что подобную информацию не комментируют.
«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — сказали в банке.
Близкий к банку источник заявил, что данные взяты из старой базы, а на сам банк совершается информационная атака. Напомним, в начале октября Сбербанк уже
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