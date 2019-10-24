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9:47, 24 октября 2019 320
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СМИ сообщили о новой утечке данных Сбербанка

СМИ сообщили о новой утечке данных Сбербанка

В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка. Об этом пишет «Коммерсант».

Сообщается, что продавец новой базы данных заявил, что речь идет о заемщиках с 2015 года до недавнего времени.

По данным «Известий», в базе находятся данные на 11,5 тысячи граждан, которые брали в Сбербанке кредиты.

В банке утечку опровергли.

Как отметил РБК, объявление о продаже данных клиентов Сбербанка — держателей кредитных карт, получателей потребительских кредитов и должников по ним — появилось в интернете 13 октября. Продавец закрыл объявление через десять дней.

В переписке с корреспондентом РБК продавец утверждал, что в базе больше 1 млн данных, из которых 80 тысяч — должники.

По данным РБК, в каждой записи есть ФИО, паспортные данные, номера телефонов, номер счета, сумма, срок кредита и задолженности, дата образования просрочки и последнего платежа. Лица обозначены как клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений.

«Часть фигурантов по номеру телефона, имени, отчеству и первой букве фамилии находятся в системе „Сбербанк.Онлайн“, но не все», -отметили в РБК. В Сбербанке отметили, что подобную информацию не комментируют.

«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — сказали в банке.

Близкий к банку источник заявил, что данные взяты из старой базы, а на сам банк совершается информационная атака. Напомним, в начале октября Сбербанк уже сообщил о возможной утечке данных клиентов. После этого банк встретился с представителями СМИ.


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