Сасовец заявил о краже телефона, чтобы не признаваться матери в его продаже

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Сасовец заявил в полицию о том, что у него украли телефон, чтобы не признаваться матери в его продаже. Об этом сообщил
Известно, что 1 августа 40-летний мужчина был пьян. Он продал телефон, но побоялся сказать об этом матери. Поэтому он выдумал, что на него напали, избили и отняли мобильный.
Прибывшие на вызов оперативники приняли заявление «потерпевшего», однако позже выяснилось, что донос был ложным.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК. Его признали виновным и приговорили к 9 месяцам условного заключения с испытательным сроком в полгода.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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