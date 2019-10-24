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12:57, 24 октября 2019 164
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Сасовец заявил о краже телефона, чтобы не признаваться матери в его продаже

Сасовец заявил о краже телефона, чтобы не признаваться матери в его продаже

Сасовец заявил в полицию о том, что у него украли телефон, чтобы не признаваться матери в его продаже. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что 1 августа 40-летний мужчина был пьян. Он продал телефон, но побоялся сказать об этом матери. Поэтому он выдумал, что на него напали, избили и отняли мобильный.

Прибывшие на вызов оперативники приняли заявление «потерпевшего», однако позже выяснилось, что донос был ложным.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК. Его признали виновным и приговорили к 9 месяцам условного заключения с испытательным сроком в полгода.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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