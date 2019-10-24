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22:50, 24 октября 2019 130
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Рязанские приставы отправили на родину четверых граждан Узбекистана

Рязанские приставы отправили на родину четверых граждан Узбекистана

Во вторник, 22 октября, рязанские приставы отправили на родину четверых граждан Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Согласно постановлениям об административных нарушениях по части 1 статьи 18.8 КоАП, иностранцы находились в России незаконно. Билеты до Ташкента они купили на свои деньги.

Теперь нарушители не смогут попасть в Россию в течение пяти лет.


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1 день назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

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