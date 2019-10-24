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11:13, 24 октября 2019 128

«Рязаньэнерго» проведет для студентов курс лекций по цифровой трансформации электросетевого комплекса

«Рязаньэнерго» проведет для студентов курс лекций по цифровой трансформации электросетевого комплекса

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» запустили масштабный образовательный проект по информированию студентов вузов о перспективных технологиях развития электросетевого комплекса, реализуемых в рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030».

Информационный курс предназначен для молодых людей, обучающихся на профильных факультетах, то есть для потенциальных работников российской электроэнергетики. Лекции будут проводить в 20 вузах на территории 20 регионов России в зоне эксплуатационного обслуживания филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Единый старт проекта запланирован на 29 октября.

В Рязанской области сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» проведут курс лекций для 27 студентов четвертого курса бакалавриата направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» радиотехнического университета.

Всего предусмотрено девять занятий:

  • знакомство с программой цифровизации;
  • цифровая подстанция и цифровой район электрических сетей;
  • интеллектуальный учет электроэнергии;
  • центр управления сетями;
  • накопители электроэнергии;
  • система управления производственными активами;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • современные средства связи;
  • технологии в энергетике.

«Стоит отметить, что выполнение программы мероприятий в рамках концепции ПАО „Россети“ „Цифровая трансформация 2030“ позволит повысить надежность, качество, доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, сформировать новую инфраструктуру для максимально эффективного процесса транспорта электроэнергии потребителям региона», — подчеркнули в пресс-службе компании.


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