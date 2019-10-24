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18:26, 24 октября 2019 73
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Пропавшего 15-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 15-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 15-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Напомним, юноша пропал 3 октября. Добровольцы подключились к его поискам 24 октября.

Подробноси поисков не разглашают.


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Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

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