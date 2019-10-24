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Фото: Pixabay.com
Председателя ТСЖ из Рязанского района заподозрили в хищении 700 тысяч рублей. Об этом
По данным следствия, в 2015—2018 годах подозреваемая, совмещая должности председателя и бухгалтера в различных ТСЖ Рязанского района, похищала деньги, которые собственники передавали как взносы в Фонд капремонта.
На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения»). Подозреваемую задержали.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.