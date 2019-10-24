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11:01, 24 октября 2019 323
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Появилось видео последствий смертельного ДТП на выезде из Рязани

Появилось видео последствий смертельного ДТП на выезде из Рязани

Появилось видео последствий смертельного ДТП на выезде из Рязани. Ролик публикован «ВКонтакте».

Утром в среду, 23 октября, в Рязанском районе на 202-м километре трассы М-5 столкнулись Renault Duster и Kia Ceed. В ДТП погибли два водителя.

Видео Алексея Колодина


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