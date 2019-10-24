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Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка. Об этом передает
По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий) и проживает в Волгограде. Мужчина действовал под псевдонимом «Антон 2131».
Задержанного доставили в полицию. Против него открыли уголовное дело о «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Напомним, СМИ
В организации подчеркнули, что значительное количество учетных записей устарели и были неактивны, никто из клиентов денег не потерял.
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