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12:33, 24 октября 2019 1 630
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Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП на выезде под Рязанью

Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП на выезде под Рязанью

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанское управление МВД опубликовало фото с места смертельного ДТП на выезде под Рязанью, произошедшего утром в среду, 23 октября.

В Рязанском районе на 202-м километре трассы М-5 столкнулись Renault Duster и Kia Ceed. В ДТП погибли два водителя.

Как пишет ИД «Пресса», за рулем Kia Ceed находилась 24-летняя девушка, жительница Рыбного.

Пассажиров обеих иномарок госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появилось видео с места аварии.


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