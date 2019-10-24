Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП на выезде под Рязанью

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанское управление МВД опубликовало фото с места смертельного ДТП на выезде под Рязанью, произошедшего утром в среду, 23 октября.
В Рязанском районе на 202-м километре трассы М-5
Как пишет ИД «
Пассажиров обеих иномарок госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия уточняются.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.