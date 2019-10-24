Подвал в историческом здании на улице Почтовой выставят на торги

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 24 октября, на профильном комитете гордумы депутаты дополнили программу приватизации муниципального имущества на 2019 год.
В список внесли подвал площадью 67,8 кв метров в доме №59 на улице Почтовой. Задние является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой» конца 18 — начала 19 века.
По словам и.о. начальника городского имущественного управления Валентины Русаковой, помещение находится в удовлетворительном состоянии.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.