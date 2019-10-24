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Вечером в четверг, 24 октября, на трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП. Видео опубликовали в группе «
По словам очевидцев, машина насмерть сбила дорожного рабочего. На месте работает несколько полицейских расчетов.
В комментариях пользователи сети отметили, что рабочих плохо видно в темноте, а они не соблюдают технику безопасности.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.