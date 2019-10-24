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21:48, 24 октября 2019 215
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Около рязанского гипермаркета заметили машины спецслужб

Около рязанского гипермаркета заметили машины спецслужб

Вечером в четверг, 24 октября, около гипермаркета «Леруа Мерлен» в Рязани заметили машины спецслужб. Видео опубликовали в Instagram rzn_life.

На кадрах видно, что к магазину прибыли несколько пожарных расчетов, полиция и скорая помощь.

Официальной информации о том, что произошло, пока не поступало.


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