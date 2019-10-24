Около рязанского гипермаркета заметили машины спецслужб

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в четверг, 24 октября, около гипермаркета «Леруа Мерлен» в Рязани заметили машины спецслужб. Видео опубликовали в Instagram rzn_life.
На кадрах видно, что к магазину прибыли несколько пожарных расчетов, полиция и скорая помощь.
Официальной информации о том, что произошло, пока не поступало.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Около Леруа, пожарные, скорая, полиция. О том что случилось, официальной информации ещё не поступало. @krentoc #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Михайловского района нарушал запрет суда и по ночам ходил в кафе
|
cледующая новость →Под Рязанью насмерть сбили рабочего — соцсети
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.