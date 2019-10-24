На Южной окружной внедорожник вылетел на «встречку» после столкновения с легковушкой

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На Южной окружной внедорожник Toyota вылетел на «встречку» после столкновения с Volkswagen Polo. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте» в среду, 23 октября.
Легковушка толкнула внедорожник, тот вылетел на «встречку», но смог избежать столкновения с движущимся по соседней полосе транспортом.
Далее Toyota продолжила движение по своей полосе.
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