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На двух рынках Рязани с нарушениями продавали мясо. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.
Нарушения нашли на рынках «Максин» (улица Октябрьская, дом №29 А) и «Ореол» (Московское шоссе, дом №47). Пятерых предпринимателей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП. Им выписали штрафы.
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