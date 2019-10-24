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16:01, 24 октября 2019 587
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Любимов собрал рязанских бизнесменов на пикник в Лесопарке

Любимов собрал рязанских бизнесменов на пикник в Лесопарке

В четверг, 24 октября, губернатор Николай Любимов собрал рязанских бизнесменов на пикник в Лесопарке. На берегу Орехового озера расставили шатры, внутри них поставили газовые горелки.

На пикник пригласили руководителей рязанских предприятий. На встрече губернатор предложил им поучаствовать в нацпроекте по развитию промышленности.

Он назвал условия для участия в проекте: выручка от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, доля иностранного участия ниже 25%, готовность руководства лично участвовать в повышении производительности труда и опыт внедрения бережливого производства.

Кроме того, им необходимо повысить производственные показатели на 10, 15 и 30% за три года.

«Можно сколько угодно слушать об эффективности того или иного проекта, но полностью в это мало кто верит, пока не увидит собственными глазами. У многих из вас есть настороженность, есть какие-то непонятные моменты. По такому пути мы еще не проходили, чтобы так масштабно и многообразно начать работу с подобным большим количеством организаций», — отметил Николай Любимов, заявив, что в нацпроекте должны поучаствовать десять тысяч предприятий в России.

Для предприятий-участников в области введут налоговые, а центр развития промышленности обеспечит льготные займы от 1%, вступление в кластеры, проведет консультации по мерам поддержки, а также поможет предприятиям в создании технопарков и оформлении документов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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