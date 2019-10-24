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16:07, 24 октября 2019 106

Компания «Рельеф-Центр» установит в Рязани новогодние арт-объекты

Компания «Рельеф-Центр» установит в Рязани новогодние арт-объекты

В среду, 23 октября, в проектном офисе «Новогодняя столица 2020» прошло заседание рабочей группы, участниками которого стали начальник управления культуры Евгения Власова, его заместитель Марина Лушина, представители ответственных структурных подразделений администрации Рязани и представители компании «Рельеф-центр».

Один из основных партнеров проекта — «Рельеф-Центр» — представил свой проект участия: новогодние арт-объекты в виде пятиметровых елочных шаров, которые установят на улице Почтовой, площади Победы и на Московском шоссе перед новым зданием ЗАГСа. Их изготовят по специальному заказу для «Новогодней столицы».

Увидеть арт-объекты можно будет уже 1 декабря.

«Рельеф-Центр» — лидер российского рынка оптовой дистрибуции товаров для офиса, учебы и творчества.

«Рельеф-Центр» это:

  • 19 лет работы на рынке канцелярских товаров;

  • более 11 000 успешных партнеров;

  • более 300 мировых и российских брендов в ассортименте;

  • 8 собственных торговых марок (Berlingo, Мульти-Пульти, Greenwich Line, OfficeSpace, ArtSpace, Delucci, OfficeClean и Helmi), в том числе стратегический бренд товаров для детского творчества «ГАММА»;

  • собственное производство канцтоваров в России;

  • 7 филиалов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону и Пенза;

  • более 2 400 сотрудников;

  • 85 регионов доставки и работа со странами СНГ.


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