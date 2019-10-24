Гости «Новогодней столицы 2020» смогут посетить резиденцию Рязанского Косопуза

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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 23 октября, в проектном офисе «Новогодняя столица 2020» представили загородную резиденцию еще одного былинного персонажа Рязанского Косопуза. Об этом сообщил
Резиденция будет располагаться в комплексе «Некоторое царство».
Во время зимних каникул там будут работать праздничные зоны для гостей «Новогодней столицы».
Также на встрече рассказали, что три центральные площадки Рязани украсят пятиметровые светодиодные конструкции в виде полых новогодних шаров, внутри которых будут расположены лавочки. Объекты изготовят по специальному заказу для «Новогодней столицы».
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