Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января его планируют установить уровне 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года, передает
МРОТ должен вырасти на 850 рублей (рост на 7,5%) по сравнению с тем, что установили 1 января 2019 года.
В пояснительной записке к документу отмечают, что повышение затронет около 3,2 миллиона человек. Половина из них работает в государственных и муниципальных учреждениях.
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