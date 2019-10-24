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15:23, 24 октября 2019 124
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января его планируют установить уровне 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года, передает РИА Новости.

МРОТ должен вырасти на 850 рублей (рост на 7,5%) по сравнению с тем, что установили 1 января 2019 года.

В пояснительной записке к документу отмечают, что повышение затронет около 3,2 миллиона человек. Половина из них работает в государственных и муниципальных учреждениях.


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