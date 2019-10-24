Депутаты облдумы обсудили работу градостроительного комплекса в Рязанской области

Депутаты облдумы обсудили проблемы градостроительной политики в Рязанской области. Тему рассмотрели в среду, 24 октября, на заседании думы в рамках правительственного часа. С докладом выступил и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Дмитрий Васильченко.

Он рассказал об основных направлениях работы созданного в марте 2019 года градостроительного комплекса. В него вошли Центр государственной экспертизы в строительстве и Центр градостроительного развития Рязанской области, которые занимаются обеспечением региона документами территориального планирования, работой с физическими и юридическими лицами, государственной экспертизой, выдачей разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, комплексным благоустройством общественных пространств. В структуре центра градостроительного развития выделили шесть территориальных отделов, которые обслуживают 25 районов области и города Скопин, Сасово и Касимов.

В апреле создана комиссия по территориальному планированию. В нее вошли представители министерств и главных управлений области. Васильченко рассказал, что комиссия уже рассмотрела 299 заявлений. С января по июль выдано 81 разрешение и 79 отказов на строительство и реконструкцию объектов; внесены изменения в схему территориального планирования, выполнены кадастровые работы по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон Тюшевского и Подвязьевского сельских поселений. Кроме того, разработаны проекты по визуализации фасадов ДК в Гусе-Железном, созданы варианты размещения школ на трех площадках в Рязани, начата разработка генпланов и ПЗЗ для реализации инвестиционных проектов — промпарка в Горловском сельском поселении и аграрно-туристического комплекса в Турлатове.

Васильченко добавил, что за первое полугодие в управление поступило 760 поручений от правительства региона.

Он также отметил, что налажено эффективное взаимодействие с МФЦ. Во время обсуждения депутат Галина Гнускина обратила внимание на проблему получения документов в МФЦ. По ее словам, люди стоят в очередях по два-три часа в ожидании услуги. Васильченко обещал рассказать о проблеме руководству центра и отметил, что в территориальных подразделениях отсутствуют очереди. «Там нет очередей вообще. Там можно подавать документы и там же получать», — сказал он.

Депутат Игорь Мурог высказал беспокойство по поводу потери исторического облика Рязани. «Это однозначно будет влиять на туристическую привлекательность», — подчеркнул депутат. В пример он привел бывший кинотеатр «Юность», на месте которого выросло 26-этажное здание. «Система водоотведения и другие системы абсолютно не приспособлены, первые этажи плывут», — заметил Мурог и высказал необходимость ведения в городе единой градостроительной политики.

Дмитрий Васильченко рассказал, что работа в этом направлении ведется вместе с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной, высказав мнение, что новый генеральный план города, правила землепользования и застройки должны создаваться при активном участии управления архитектуры и градостроительства, депутатов города и области, а также жителей.