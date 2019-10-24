А что в кино? «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Текст» и другие новинки

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Среди новинок этой недели особо можно выделить американский комедийный фильм ужасов «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» режиссера Рубена Флейшера, который является продолжением его же фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд».
Российский триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского, главную роль в нем исполнил Александр Петров.
Научно-фантастический фильм «Иные» режиссеров Зака Липовски и Адама Стейна впервые был представлен публике на кинофестивале в Торонто в 2018 году.
А французская драма «Портрет девушки в огне» получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.