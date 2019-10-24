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15:32, 24 октября 2019 143
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А что в кино? «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Текст» и другие новинки

А что в кино? «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Текст» и другие новинки

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди новинок этой недели особо можно выделить американский комедийный фильм ужасов «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» режиссера Рубена Флейшера, который является продолжением его же фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Российский триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского, главную роль в нем исполнил Александр Петров.

Научно-фантастический фильм «Иные» режиссеров Зака Липовски и Адама Стейна впервые был представлен публике на кинофестивале в Торонто в 2018 году.

А французская драма «Портрет девушки в огне» получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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