Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:26, 23 октября 2019 138
 0    0

За неделю в Рязанской области подешевело пшено и подорожала гречка

За неделю в Рязанской области подешевело пшено и подорожала гречка

За неделю, с 15 по 21 октября, в Рязанской области на 2,2% подешевело пшено. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также снизилась на:

  • капусту белокочанную — на 2,2%;
  • мясо кур — на 1,6%;
  • сахар-песок — на 1,2%;
  • картофель — на 0,6%;
  • вермишель — на 0,5%;
  • муку пшеничную — на 0,4%;
  • яблоки — на 0,4%;
  • хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,3%.

За это время подорожали:

  • крупа гречневая — на 4,5%;
  • лук репчатый — на 2,4%;
  • морковь — на 1,9%;
  • яйцо куриное — на 1,0%;
  • баранина — на 0,8%;
  • масло сливочное — на 0,4%;
  • рыба мороженая — на 0,3%;
  • молоко — на 0,3%;
  • свинина — на 0,2%;
  • чай — на 0,1%;
  • рис — на 0,1%.

Цены на говядину, масло подсолнечное и соль не изменились.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 535
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
17:32, 20 октября 2019 4 336
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
13:20, 18 октября 2019 2 407
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:53, 20 октября 2019 3 374
В центре Рязани произошел пожар
9:06, 18 октября 2019 1 697
В центре Рязани оцепили дом
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум