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Режисер Юрий Быков станет гостем шоу «Вечерний Ургант». Об этом
Зрители увидят выпуск с Быковым в среду, 23 октября, в 23:30. Вторым гостем будет певец Стас Пьеха.
Напомним, в четверг, 24 октября, в прокат
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.