Воронежские партийцы поздравили с юбилеем старейшего члена «Единой России»

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В понедельник, 21 октября, воронежские единороссы поздравили с 90-летием жителя Поворинского района Виталия Жукова. В гости к старейшему члену партии приехали секретарь местного отделения «Единой России», глава района Борис Аверьянов, глава районной администрации Александр Леонов и руководитель общественной партийной приемной Виктор Кудрявцев.
Гостей вместе с юбиляром встретили его жена, дети, внуки и правнуки. Именинник рассказал, что вступил в ряды «Единой России» еще в 2003 году, то есть практически с самого основания партии.
В 1946 году Виталий Жуков поступил учиться в техникум механизации сельского хозяйства. Через три года пошел работать в Третьяковскую МТС: начал с участкового механика, дорос до замдиректора.
Заочно окончил Воронежский сельскохозяйственный институт. Почти 45 лет возглавлял районное отделение «Сельхозтехники».
За многолетний, добросовестный труд награжден двумя орденами «Знак Почета», имеет звание «Ветеран труда».
«Виталий Савельевич — знаковая фигура для Поворинского района. Особенно хотелось бы отметить его активную жизненную позицию и вклад в развитие муниципалитета. Он никогда не оставался в стороне, всегда принимал участие в развитии района. Ветеран и сейчас помогает нам мудрым советом, до сих пор остается активным членом „Единой России“. Для нас большая честь поздравить его с юбилеем», — отметил Борис Аверьянов.
Юбиляру вручили именной поздравительный адрес от секретаря генсовета партии Андрея Турчака, подарки и цветы. Ему пожелали здоровья и долгих лет жизни.
Лидер воронежских единороссов, председатель законодательного собрания области Владимир Нетесов назвал именинника золотым фондом.
«Такие люди, как Виталий Савельевич Жуков, являются нашей гордостью, примером и ориентиром в повседневной работе. Несмотря на солидный возраст, ветеран продолжает вести активный образ жизни, принимает посильное участие в воспитании молодого поколения», — подчеркнул он.
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