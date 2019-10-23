Воронежские единороссы провели первое занятие по проекту «Безопасный интернет»

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В пятницу, 18 октября, члены партии «Единая Россия» провели в Воронеже первое занятие по региональному проекту «Безопасный интернет». Эта инициатива местного отделения партии Ленинского района вышла в финал Всероссийского конкурса первичных организаций и получила грант на реализацию.
По словам исполнительного секретаря Ленинского местного отделения «Единой России» Михаила Орищенко, активисты стремятся предотвратить чрезвычайные ситуации, в которые могут попасть как взрослые, так и дети.
«С помощью специалистов мы актуализируем необходимую информацию, делаем описание основных угроз и рекомендации их предотвращения. Все это доводим до аудитории наглядно, понятно, доступно», — заявил он.
На первое занятие пригласили педагогов, представителей родительских сообществ, соцработников, общественников. В качестве лекторов выступили специалисты по IT-технологиям, психолог и представители местного отделения партии.
По словам клинического психолога, психотерапевта Леонида Юдина, проблема такова, что оградить детей от интернета сейчас невозможно. «Но с другой стороны, есть и опасности, связанные с интернет-зависимостью, уходом от реальности. Где найти этот золотой баланс, как сделать, чтобы дети и пользовались интернетом, и он им не вредил — про это будем вести речь», — заявил эксперт.
Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Владимир Нетесов отметил, что проект актуален, так как число пользователей интернета стремительно растет.
«К сожалению, в интернет-пространстве можно найти не только полезную информацию, но и столкнуться с рядом угроз. Часто объектом таких угроз становятся дети. Чтобы этого избежать, партия и ее сторонники реализует ряд проектов, одним из которых является „Безопасный интернет“. Сегодня нужно научить взрослых, как правильно обезопасить детей в этой сфере», — заключил лидер воронежских единороссов.
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