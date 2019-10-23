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12:04, 23 октября 2019 94
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Во Владимирской области начали сбор подписей против «наливаек»

Во Владимирской области начали сбор подписей против «наливаек»

Владимирское отделение партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» начали сбор подписей против работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях. Отмечается, что люди постоянно жалуются на шум, антисанитарию и постоянное присутствие специфичного контингента в районах, где находятся «наливайки».

С инициативой об ограничении работы таких торговых точек на федеральном уровне выступила «Единая Россия». Законопроект рассмотрели в Госдуме и приняли в первом чтении.

Депутаты заксобрания Владимирской области поддержали законопроект об ограничении работы алкомаркетов в жилых домах.

Секретарь регионального партии, спикер областного парламента Владимир Киселев назвал инициативу актуальной. Он подчеркнул, что число жалоб от жителей на работу «наливаек» год от года только растет. По результатам соцопроса, который проводили молодогвардейцы региона, более 88% опрошенных выступают «за» ограничение работы ночных питейных заведений.

«Суть данного закона в том, что регионы будут иметь право ограничивать работу таких предприятий общественного питания, предприятий торговли в части продажи алкоголя. Единственное условие, которое нужно будет выполнить — это решение собственников квартир конкретного дома», — подчеркнул Владимир Киселев.


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