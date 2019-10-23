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19:55, 23 октября 2019 247
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Во дворах рязанских домов сделали еще десять парковок

Во дворах рязанских домов сделали еще десять парковок

Фото: Администрация Рязани

В Рязани в рамках проектов местных инициатив «Доступная парковка» сделали еще десять парковок. Об этом в среду, 23 октября, сообщил сайт администрации города.

Семь парковок появились в Железнодорожном районе — на улицах Черновицкой, 6-ой Линии, Березовой и Братиславской. Еще три стоянки сделали до дворах домов на Касимовском шоссе.

Подрядчики должны до конца ноября доделать парковки, ремонт которых находится в завершающей стадии.


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