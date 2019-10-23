Во дворах рязанских домов сделали еще десять парковок

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Фото: Администрация Рязани
В Рязани в рамках проектов местных инициатив «Доступная парковка» сделали еще десять парковок. Об этом в среду, 23 октября,
Семь парковок появились в Железнодорожном районе — на улицах Черновицкой, 6-ой Линии, Березовой и Братиславской. Еще три стоянки сделали до дворах домов на Касимовском шоссе.
Подрядчики должны до конца ноября доделать парковки, ремонт которых находится в завершающей стадии.
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