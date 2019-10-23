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11:54, 23 октября 2019 44
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Владимирские депутаты приняли закон о льготах резидентов особых экономических зон

Владимирские депутаты приняли закон о льготах резидентов особых экономических зон

На октябрьском заседании заксобрания владимирские депутаты приняли закон в интересах резидентов особых экономических зон. Пока во Владимирской области их нет, но в Минэкономразвития уже подали заявку от Ковровского Доброграда.

Закон о льготах резидентам-инвесторам приняли в первом чтении. Он предусматривает освобождение от транспортного налога на 10 лет и от областной части налога на прибыль в течение 7 лет (далее — по льготному тарифу).

В дискуссии по этому вопросу обсудили потенциальные риски принятия закона. По словам депутатов, преференции компаниям-резидентам особых экономических зон могут создать неравные условия конкуренции и «выдавить» с рынка компании, уже работающие в соседних районах. Но, с другой стороны, не имея у себя в регионе площадок с максимально благоприятными условиями для развития бизнеса, 33-й регион заведомо проигрывает соседним областям, активно ведущим у себя такую работу.

Областные парламентарии пришли к выводу, что закон о поддержке резидентов особых экономических зон необходим. Но к отбору инвесторов нужно будет подходить очень тщательно, отдавая предпочтение в первую очередь тем из них, которые предложат производство, не представленное или мало представленное в регионе.

«Если есть такое окно возможностей для производственного бизнеса, то надо его использовать. Однако при этом должны быть защищены местные производители. Новое нужно развивать в обязательном порядке, но соблюдая золотое правило 'Не навреди'", — подытожил Владимир Киселев.


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