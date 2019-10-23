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Фото: Pixabay.com
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Тела 38 взрослых и одного подростка обнаружили в одном из индустриальных парков в городе Грейс графства Эссекс, передает
Старший офицер полиции Эндрю Маринер заявил, что грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября через порт Холихэд, связывающий страну с Ирландией. Водителя задержали по подозрению в убийстве. В полиции уточнили, что это 25-летний мужчина из Северной Ирландии.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что находится на связи с полицейскими и регулярно получает информацию о расследовании.
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