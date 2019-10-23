Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 23 октября 2019 202
 0    0

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

Фото: Pixabay.com

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Тела 38 взрослых и одного подростка обнаружили в одном из индустриальных парков в городе Грейс графства Эссекс, передает РИА Новости.

Старший офицер полиции Эндрю Маринер заявил, что грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября через порт Холихэд, связывающий страну с Ирландией. Водителя задержали по подозрению в убийстве. В полиции уточнили, что это 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что находится на связи с полицейскими и регулярно получает информацию о расследовании.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 5 536
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
17:32, 20 октября 2019 4 336
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
13:20, 18 октября 2019 2 408
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:53, 20 октября 2019 3 374
В центре Рязани произошел пожар
9:06, 18 октября 2019 1 697
В центре Рязани оцепили дом
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум