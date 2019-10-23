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Фото: Издательство «Пресса»
В Сасове подрядчика заставили снять некачественный асфальт и уложить новый. Работы ведут в парке Пионеров, сообщает издательство «
Рязанская фирма «Союз Мастеров» не успела в срок (он истек 15 октября). В администрации города рассказали, что рабочие попытались асфальтировать дорожки некачественным материалом. Кроме того, они неправильно сделали щебеночное основание.
Асфальт демонтировали. Работы обещали закончить за две недели.
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