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13:34, 23 октября 2019 121
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В Сасове подрядчика заставили снять некачественный асфальт и уложить новый

В Сасове подрядчика заставили снять некачественный асфальт и уложить новый

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове подрядчика заставили снять некачественный асфальт и уложить новый. Работы ведут в парке Пионеров, сообщает издательство «Пресса».

Рязанская фирма «Союз Мастеров» не успела в срок (он истек 15 октября). В администрации города рассказали, что рабочие попытались асфальтировать дорожки некачественным материалом. Кроме того, они неправильно сделали щебеночное основание.

Асфальт демонтировали. Работы обещали закончить за две недели.


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