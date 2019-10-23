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15:27, 23 октября 2019 247
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В Рязанской области уменьшился прожиточный минимум

В Рязанской области уменьшился прожиточный минимум

Правительство Рязанской области установило прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Постановление официально опубликовали во вторник, 22 октября.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года суммы уменьшились:

  • на душу населения — 10 тысяч 123 рубля (-156 рублей);
  • для трудоспособного населения — 10 тысяч 953 рубля (-172 рубля);
  • для пенсионеров — 8 тысяч 416 рублей (-136 рублей);
  • для детей — 10 тысяч 25 рублей (-129‬ рублей).

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