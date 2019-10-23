В Рязанской области предложили помиловать девушку, устроившую смертельное ДТП

В Рязанской области предложили помиловать 22-летнюю девушку, устроившую смертельное ДТП. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила член комиссии по помилованию на территории региона Наталья Епихина.

Она рассказала, что ДТП произошло 1 января. После празднования Нового года девушка повезла на чужой машине пьяных мужчин, не справилась с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

От полученных травм один из мужчин погиб. Девушку приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

«Я проголосовала за помилование. Жизнь у девушки только начинается. Не замужем. Судимость. Помилование предусматривает возможное снятие судимости и начать жизнь с „чистого листа“», — написала Епихина.

Она отметила, что члены комиссии не поддержали ее, отметив, что девушка была пьяна.

«Но, в голове: четыре пьяных мужика посадили за руль молодую девчонку, чтобы развести их по домам», — добавила Епихина в сообщении.

Она вспомнила случай, когда в сентябре этого года Путин помиловал 81-летнего рязанца, ранившего кухонным ножом знакомого и отметила, что за все время работа комиссии президент помиловал семь человек из рязанских пенитенциарных учреждений.

«Мы, члены комиссии, в глубине души надеемся, что президент Российской Федерации примет иное решение. Комиссия только рекомендует», — написала Епихина.