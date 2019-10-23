В Рязанской области предложили помиловать девушку, устроившую смертельное ДТП

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В Рязанской области предложили помиловать 22-летнюю девушку, устроившую смертельное ДТП. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила член комиссии по помилованию на территории региона Наталья Епихина.
Она рассказала, что ДТП произошло 1 января. После празднования Нового года девушка повезла на чужой машине пьяных мужчин, не справилась с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
От полученных травм один из мужчин погиб. Девушку приговорили к 2,5 годам лишения свободы.
«Я проголосовала за помилование. Жизнь у девушки только начинается. Не замужем. Судимость. Помилование предусматривает возможное снятие судимости и начать жизнь с „чистого листа“», — написала Епихина.
Она отметила, что члены комиссии не поддержали ее, отметив, что девушка была пьяна.
«Но, в голове: четыре пьяных мужика посадили за руль молодую девчонку, чтобы развести их по домам», — добавила Епихина в сообщении.
Она вспомнила случай, когда в сентябре этого года Путин
«Мы, члены комиссии, в глубине души надеемся, что президент Российской Федерации примет иное решение. Комиссия только рекомендует», — написала Епихина.
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