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В Рязанской области осудят организаторов подпольной нарколаборатории. Она существовала с февраля по сентябрь 2018 года,
Производством «синтетики» на территории Рязанской и Московской областей занимались жители Подмосковья и Башкортостана. На них завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК. Его передали в суд для рассмотрения по существу.
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