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17:55, 23 октября 2019 87

В рязанском отделении «Сбербанка» провели деловой завтрак с экспертами рынка недвижимости

В рязанском отделении «Сбербанка» провели деловой завтрак с экспертами рынка недвижимости

В четверг, 17 октября, в рязанском отделении «Сбербанка» провели деловой завтрак с экспертами рынка недвижимости. Его участниками стали руководители крупнейших агентств недвижимости города.

В качестве приглашенного эксперта по вопросам недвижимости и имущественных отношений выступил руководитель управления Росреестра региона Андрей Усейкин.

В неформальной обстановке участники обсудили вопросы, связанные с технологичностью, безопасностью и удобством проведения сделок с недвижимостью.

Так, на завтраке затронули вопрос проведения регистрации сделок с недвижимостью в офисе «Сбербанка».

«Сервис реализуется уже несколько лет и его по праву можно считать инновацией на рынке. Благодаря такой возможности процедура подачи заявления, сроки проведения регистрации договоров существенно сократились», — отметили эксперты.

«Это стало возможным за счет отсутствия необходимости пересылки бумажных носителей», — прокомментировал удобство сервиса Андрей Усейкин.

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования «Сбербанка» Олег Сычев рассказал: «Современные реалии ипотечного бизнеса говорят о все большей технической модернизации инструментов, применяемых в выдаче ипотеки. Регистрация сделок с недвижимостью в офисе банка стала гармоничным продолжением цифровизации рынка недвижимости в целом».

На встрече также отметили, что все больше людей выбирают эту услугу при покупке квартиры без ипотеки, так как для них, прежде всего, важны комфорт, удобство и скорость исполнения.

«Все чаще сделки по приобретению недвижимости происходят в разных регионах. Например, жители Севера приобретают квартиру для детей в Рязани. Для того, чтобы сэкономить на транспортных расходах и не приезжать к другой регион на сделку, используют услугу по регистрации в своем офисе 'Сбербанка'", — прозвучало на завтраке.

Как подчеркнули специалисты, безопасность расчетов по сделкам с недвижимостью сейчас очень важна. Для защиты своих клиентов «Сбербанк» предоставляет возможность использования сервиса безопасных расчетов. Денежные средства находятся на хранении в банке и перечисляются продавцу только после перехода права собственности, что дает уверенность в безопасности всем участникам сделки.


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