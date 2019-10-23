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В четверг, 17 октября, в рязанском отделении «Сбербанка» провели деловой завтрак с экспертами рынка недвижимости. Его участниками стали руководители крупнейших агентств недвижимости города.
В качестве приглашенного эксперта по вопросам недвижимости и имущественных отношений выступил руководитель управления Росреестра региона Андрей Усейкин.
В неформальной обстановке участники обсудили вопросы, связанные с технологичностью, безопасностью и удобством проведения сделок с недвижимостью.
Так, на завтраке затронули вопрос проведения регистрации сделок с недвижимостью в офисе «Сбербанка».
«Сервис реализуется уже несколько лет и его по праву можно считать инновацией на рынке. Благодаря такой возможности процедура подачи заявления, сроки проведения регистрации договоров существенно сократились», — отметили эксперты.
«Это стало возможным за счет отсутствия необходимости пересылки бумажных носителей», — прокомментировал удобство сервиса Андрей Усейкин.
Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования «Сбербанка» Олег Сычев рассказал: «Современные реалии ипотечного бизнеса говорят о все большей технической модернизации инструментов, применяемых в выдаче ипотеки. Регистрация сделок с недвижимостью в офисе банка стала гармоничным продолжением цифровизации рынка недвижимости в целом».
На встрече также отметили, что все больше людей выбирают эту услугу при покупке квартиры без ипотеки, так как для них, прежде всего, важны комфорт, удобство и скорость исполнения.
«Все чаще сделки по приобретению недвижимости происходят в разных регионах. Например, жители Севера приобретают квартиру для детей в Рязани. Для того, чтобы сэкономить на транспортных расходах и не приезжать к другой регион на сделку, используют услугу по регистрации в своем офисе 'Сбербанка'", — прозвучало на завтраке.
Как подчеркнули специалисты, безопасность расчетов по сделкам с недвижимостью сейчас очень важна. Для защиты своих клиентов «Сбербанк» предоставляет возможность использования сервиса безопасных расчетов. Денежные средства находятся на хранении в банке и перечисляются продавцу только после перехода права собственности, что дает уверенность в безопасности всем участникам сделки.
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