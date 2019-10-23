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11:03, 23 октября 2019 198

В рязанском агроуниверситете отметили День работников дорожного хозяйства

В рязанском агроуниверситете отметили День работников дорожного хозяйства

В пятницу, 18 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева отметили День работников дорожного хозяйства.

На праздник пригласили сотрудников минтранса региона, депутатов облдумы, представителей администрации, лучших специалистов, работников и ветеранов дорожного хозяйства области, сотрудников и студентов автодорожного, инженерного факультетов и факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования РГАТУ.

Поздравить работников дорожной отрасли пришли зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Решетник, ректор РГАТУ Николай Бышов, директор ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» Михаил Соколов, депутат облдумы Игорь Мурог.

Лучшим специалистам отрасли вручили благодарственные письма, почетные грамоты и дипломы. Дорожникам пожелали интересных проектов, чувства удовлетворенности от проделанной работы, успехов и новых достижений.


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