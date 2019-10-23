В Рязани солярка подорожала на копейку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Средняя стоимость одного литра солярки в Рязани повысилась на копейку — до 45,25 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 23 октября.
Цены на бензин за прошедшую неделю не изменились:
Средняя цена на бензин осталась на прежнем уровне — 43,23 рубля.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМеждународный конкурс пианистов в Рязани начнется с флешмоба
|
cледующая новость →Победителю конкурса пианистов в Рязани подарят цифровое фортепиано от «Ямахи»
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.