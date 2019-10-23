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11:32, 23 октября 2019 267
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В Рязани прошел строевой смотр гарнизона полиции

В Рязани прошел строевой смотр гарнизона полиции

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани прошел строевой смотр гарнизона полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Руководство управления проверило внешний вид и строевую выучку полицейских.

Смотром командовал заместитель начальника полиции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Григорьев. В смотре поучаствовали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД, руководство и личный состав отделов полиции по районам Рязани и Рязанскому району.

Во время смотра у сотрудников проверили внешний вид после перехода на зимнюю форму одежды.

Также у полицейских проверили служебные удостоверения, снаряжения, оценили знания положений законодательной базы.

Для проверки строевой выручки полицейские прошли торжественным маршем.


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