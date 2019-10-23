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В Рязани почти на три недели перекрыли часть улицы Электрозаводской. Об этом
С 8:00 23 октября до 20:00 10 ноября рабочие будут ремонтировать канализационный коллектор. Из-за этого движение запретят на участке от пересечения с улицей Циолковского до пересечения с улицей Урицкого и от пресечения с улицей Урицкого до пересечения с улицей Лермонтова.
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