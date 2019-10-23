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10:01, 23 октября 2019 217
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В Песочне сбили ребенка на самокате

В Песочне сбили ребенка на самокате

Фото: УМВД по Рязанской области

Вечером во вторник, 22 октября, около 17:30 около дома №13 на улице Новоселов сбили 11-летнего ребенка на самокате. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 29-летний житель Рязанского района на Chevrolet Aveo сбил ребенка, который двигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьник получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.


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