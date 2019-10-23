В Песочне сбили ребенка на самокате

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером во вторник, 22 октября, около 17:30 около дома №13 на улице Новоселов сбили 11-летнего ребенка на самокате. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительной информации, 29-летний житель Рязанского района на Chevrolet Aveo сбил ребенка, который двигался на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
Школьник получил травмы, с которыми его доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСотрудники «Русской кожи» посадили деревья возле областной детской больницы
|
cледующая новость →Более 900 рязанцев заявились на конкурс управленцев «Лидеры России»
Специалисты ответили на вопросы потребителей.