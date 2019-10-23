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В начале ноября подорожают билеты на экспрессы «Москва — Рязань». Об этом сообщил
Стоимость проезда скорректируют на период с 1 по 5 ноября, изменения затронут часть рейсов на участках:
Ознакомиться с актуальной стоимостью билетов и купить их можно на сайте Центральной ППК в разделе «
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