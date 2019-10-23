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9:25, 23 октября 2019 409
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В начале ноября подорожают билеты на экспрессы «Москва — Рязань» 1

В начале ноября подорожают билеты на экспрессы «Москва — Рязань»

В начале ноября подорожают билеты на экспрессы «Москва — Рязань». Об этом сообщил сайт Центральной ППК.

Стоимость проезда скорректируют на период с 1 по 5 ноября, изменения затронут часть рейсов на участках:

  • Москва — Александров;
  • Москва — Владимир;
  • Москва — Калуга;
  • Москва — Дубна;
  • Москва — Рязань;
  • Москва — Тула.

Ознакомиться с актуальной стоимостью билетов и купить их можно на сайте Центральной ППК в разделе «Расписание и билеты».


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