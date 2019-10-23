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14:18, 23 октября 2019 170
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В двух районах Рязанской области заложили новые сады

В двух районах Рязанской области заложили новые сады

Фото: Pixabay.com

В двух районах Рязанской области заложили новые сады и ягодники. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Старожиловском районе посадили яблони на 72 гектарах. В Рязанской районе яблонями засадили 16,5 гектара, еще на семи гектарах растет черная смородина.

Отмечается, что за последние три года садоводческие хозяйства заложили 215 гектаров садов и ягодников.


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