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Фото: Pixabay.com
В двух районах Рязанской области заложили новые сады и ягодники. Об этом
В Старожиловском районе посадили яблони на 72 гектарах. В Рязанской районе яблонями засадили 16,5 гектара, еще на семи гектарах растет черная смородина.
Отмечается, что за последние три года садоводческие хозяйства заложили 215 гектаров садов и ягодников.
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