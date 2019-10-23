В ДТП на выезде из Рязани погибли два водителя

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В ДТП на выезде из Рязани,
В полиции уточнили, что около 7:10 в Рязанском районе на 202-м километре трассы М-5 столкнулись Renault Duster и Kia Ceed.
Травмы получили два пассажира транспортных средств.
На месте аварии работает полиция, обстоятельства уточняются.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.