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14:16, 23 октября 2019 191
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В четверг на четырех рязанских улицах отключат свет

В четверг на четырех рязанских улицах отключат свет

В четверг, 24 октября, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 9:30 до 12:30 сотрудники Дирекции благоустройства города будут валить аварийные деревья. На это время электричество отключат по следующим адресам:

  • 2-й Дачный переулок, дома с 13 по 21;
  • ул. Северная, дома с 1 по 15, дома с 16 по 26;
  • ул. Заречная, дома с 1 по 26;
  • ул. Бронная, дома 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42.

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1 час назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

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